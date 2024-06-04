Melisa Sözen'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Ünlü oyuncu Melisa Sözen saç rengini değiştirdi. Sözen imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.
Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.