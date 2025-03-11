Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girdi.



Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çifti mutlu günlerinde Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Bengi Apak, Sarp Apak, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen gibi isimler yalnız bırakmadı.