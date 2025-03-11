Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine girmişti. Birkaç gün önce de hamile olduğu ortaya çıkan Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı - 1

Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girdi.

Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çifti mutlu günlerinde Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Bengi Apak, Sarp Apak, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen gibi isimler yalnız bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı - 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin'den müjdeli haber geldi.

Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı - 3

Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı - 4

"DİNLENİYORUM BU ARALAR"

Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.

Meriç Aral anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı - 5

"SAĞLIKLI OLSUN"

"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

"Erkek olacağını öğrendik" diye mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER