Mert Demir imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı (Ünlülerin değişimi)
Şarkıcı Mert Demir, uzun bir aranın ardından ilk kez konser verdi. Tarzını değiştiren ünlü şarkıcının saçlarını kestirip bıyık bırakması gündem oldu. Demir, imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncuyla reklam aşkı yaşadığı iddiaları sonrası "Bir süre uzak kalacağım" açıklaması yapmıştı.