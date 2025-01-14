Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil!
Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diyerek kendini savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında resmen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Barım'a son olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.