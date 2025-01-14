Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil!

Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diyerek kendini savundu.

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında resmen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Barım'a son olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 2

Söz konusu iddialar arasında şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı da iddia edilmişti.

Şarkıcı Mert Demir sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara karşı kendini savundu.

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 3

"DURUŞUMU BOZMAYI HİÇ İSTEMEDİM"

Mert Demir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor."

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 4

"REKLAM İLİŞKİSİ DENDİ"

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.

Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi..." ifadelerini kullandı.

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 5

"AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM"

Mert Demir açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 6
Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 7
Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 8
Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! - 9
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