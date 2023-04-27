Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi

Oyuncu, “Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmışt. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘Kaş küser’ dedi" ifadelerini kullandı.