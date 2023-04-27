Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi

Cuma akşamlarına damga vuran Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir, katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dizide Ferit Korhan'ı canlandıran Demir, "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı programa konuk oldu. Programda okul yıllarına dair konuşan oyuncu, lisede yaşadığı bir anısını anlattı.
“Kaşlarını alıyor musun?” sorusu yöneltilen oyuncu, “Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin" dedi.
Oyuncu, "Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" dedi.
Oyuncu, “Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmışt. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘Kaş küser’ dedi" ifadelerini kullandı.
“Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu” diyen oyuncu kaşları yüzünden zor zamanlar geçirdiğinin de altını çizdi.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi 21 Nisan akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Seyran'ın hiç tereddüt etmeden boşanma protokolünü imzalaması damga vurdu. Detaylar için tıklayın...