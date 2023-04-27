Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor. Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen yıldız, okul yıllarına dair açıklamalarda bulundu.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 1

Cuma akşamlarına damga vuran Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir, katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 2

Dizide Ferit Korhan'ı canlandıran Demir, "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı programa konuk oldu. Programda okul yıllarına dair konuşan oyuncu, lisede yaşadığı bir anısını anlattı.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 3

“Kaşlarını alıyor musun?” sorusu yöneltilen oyuncu, “Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin" dedi.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 4

"BENİM EN BÜYÜK TRAVMALARIMDAN BİRİYDİ"

Oyuncu, "Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" dedi.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 5

Oyuncu, “Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmışt. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘Kaş küser’ dedi" ifadelerini kullandı.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 6

"O KAŞLARIMIN ŞEKLİ BENİM BÜTÜN ÖZGÜVENİMİ ALDI"

“Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu” diyen oyuncu kaşları yüzünden zor zamanlar geçirdiğinin de altını çizdi.

Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi - 7

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi 21 Nisan akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Seyran'ın hiç tereddüt etmeden boşanma protokolünü imzalaması damga vurdu. Detaylar için tıklayın...

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