Mert Yazıcıoğlu imaj değiştirdi: Yeni haline yorum yağdı (Ünlülerin değişimi)
Kızıl Goncalar'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu, imaj değiştirdi. Dizinin final bölümleri tamamlanınca imaj tazeleyen Yazıcıoğlu, hayranlarını ikiye böldü. Yazıcıoğlu, imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Kızıl Goncalar dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümü çekimleri biten dizinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu, imaj tazeledi.