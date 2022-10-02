Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi

Merve Boluğur ve Mert Aydın dün gösterişli bir törenle evlendi.
Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.
Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.
Aydın ile yaklaşık dört aydır birlikte olan Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Oyuncunun henüz imzayı atmadan sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncellemesi dikkat çekti.
Boluğur yaptığı paylaşımlarda Aydın için "Kocam' dedim dedim, oldun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kulandı.
Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.