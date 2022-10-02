Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi

Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur dünyaevine girdi. Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları ise büyük beğeni topladı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 1

Merve Boluğur ve Mert Aydın dün gösterişli bir törenle evlendi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 2

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 3

2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 4

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 5

Aydın ile yaklaşık dört aydır birlikte olan Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. 

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 6

İMZA ATMADAN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Oyuncunun henüz imzayı atmadan  sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncellemesi dikkat çekti.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 7

Boluğur yaptığı paylaşımlarda Aydın için "Kocam' dedim dedim, oldun. Seni çok seviyorum"  ifadelerini kulandı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 8

Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi - 9

Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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