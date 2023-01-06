Merve Dizdar: Her gün ağlıyordum

"EMPATİ BİR OYUNCUNUN EN ÖNEMLİ SİLAHI"

Dizdar, “Bence empati bir oyuncunun en önemli silahı. Bu bende fazla var ve zor bir şey. İnsanı daha iyi anlamayı sağlıyor ki, bizim işimiz de insanı anlamak. İşim bittikten sonra oynadığım karakteri bırakamadığım için belki de Gülben bu kadar farklı ve üzerine hâlâ konuşabildiğimiz bir karakter olmuştur" diyerek sözlerine devam etti.