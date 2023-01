Merve Dizdar: Her gün ağlıyordum

"HER GÜN AĞLIYORDUM"

GQ dergisine röportaj veren ünlü oyuncu “Beş gün set vardı, her günü travma, her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki, perdeleri açmıyorum, karanlıkta oturuyorum" ifadelerini kullandı.