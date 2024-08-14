Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Dizdar, eşiyle tatilde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 1

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olarak büyük bir başarıya imza atan Merve Dizdar'ın kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 2

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu.

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 3

Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan ünlü çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor.

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 4

Balayı için Japonya'ya gitmeyi tercih eden ünlü çift, şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 5

Zaman zaman eşiyle keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar, tatil anılarını da takipçileriyle paylaştı.

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları - 6

Tatilde aşka gelen ünlü çiftten Merve Dizdar, eşiyle bu romantik pozunu da yayınladı.

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