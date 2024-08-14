Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olarak büyük bir başarıya imza atan Merve Dizdar'ın kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.