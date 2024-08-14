Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger'den aşk dolu tatil pozları
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Dizdar, eşiyle tatilde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olarak büyük bir başarıya imza atan Merve Dizdar'ın kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.