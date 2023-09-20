Merve Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı: Babası intihar nedenini açıkladı

PROJELERDE YER ALAMADI

Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.