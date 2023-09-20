Merve Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı: Babası intihar nedenini açıkladı
Babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Genç oyuncunun neden intihar ettiği, babası Ali Rıza Kayaalp'in polis ifadesinde ortaya çıktı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Kayaalp'in gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi.