Merve Özbey'den oğlu Emir'e: İyi ki doğdun kalbim
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bugün 3 yaşına basan oğlu Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine girdi.
Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine girdi.
2021'de kızları Elif Özüm'ü kucaklarına alan ünlü çift, bir yıl sonra da ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.
Bir erkek çocuk dünyaya getiren Merve Özbey, oğluna Emir adını verdi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve zaman zaman çocuklarıyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının oğlu, 3 yaşına bastı.
Özbey, Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
37 yaşındaki ünlü şarkıcı, oğluna "İyi ki doğdun kalbim" diye seslendi. Ardından da eski fotoğraflarını paylaştı.