Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü. Yakın arkadaşının vefatıyla sarsılan Merve Özbey, Şimal'i şarkısıyla andı.

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 1

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal, 30 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 2

39 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı için ilk tören İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlendi.

Törene katılan Merve Özbey yakın arkadaşının tabutu başında zor anlar yaşadı.

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 3

Ünlü şarkıcının cenazesi ardından Kuşadası'na götürüldü ve Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 4

ARKADAŞINA ÖZLEMİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Merve Özvey, birkaç gün önce kaybettiği yakın arkadaşı Şimal'in Ferman adlı şarkısını arabada dinlediği anı paylaştı.

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 5

Şimal'in vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Seni düşünmediğim tek bir an yok" notunu düştü.

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 6

"ACILARIN DİNDİ DEĞİL Mİ?"

Öte yandan Merve Özbey, yakın arkadaşının vefatı sonrası sosyal medyadan paylaştığı karelere şu notu düşmüştü:

"Gittin mi şimdi cancağızım, sakladık mı seni Rabbim’in koynuna? Acıların dindi değil mi? En güzel yere emanet ettik seni. Mekanın cennet olsun pamuğum. Mücadelen çok güzeldi, seninle gurur duyuyorum arkadaşım."

Merve Özbey'den Şimal'e: Seni düşünmediğim tek bir an yok - 7

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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