Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 15:25
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu sessizliğini bozdu.
"Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Şarapçıoğlu, eski eşi Oktay'ın kendisinin suçsuz olduğunu bildiğini söyledi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Şarapçıoğlu avukatıyla birlikte bazı açıklamalarda bulundu.
Şarapçıoğlu açıklamalarında "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı" ifadelerini kullandı.
Şarapçıoğlu konuşmasına "Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum" sözleriyle devam etti.
Boşanma davası sürerken çiftin sosyal medya hesapları hacklenmiş ve mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait Instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır" diyerek suçlamayı reddetmişti.
Cuma günü nikah masasına oturan Atiksoy ve Oktay çifti ise geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün gerçekleştirdi.
Atiksoy'un Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden rol arkadaşları oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Oyuncunun diziden rol arkadaşları Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar düğünde bir araya geldi.
Nikahı daha önce kıyılan çift için temsili bir tören daha yapıldı. Fenomen diziden rol arkadaşı Salih Bademci nikahı yeniden kıydı.