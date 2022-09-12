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Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 15:25

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, oyuncu hakkında "Benim suçsuz olduğumu biliyordu" dedi.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 1

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu sessizliğini bozdu.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 2

"Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Şarapçıoğlu, eski eşi Oktay'ın kendisinin suçsuz  olduğunu bildiğini söyledi.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 3

"BENİM BU SUÇU İŞLEMEDİĞİMİ BİLİYORDU"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Şarapçıoğlu avukatıyla birlikte bazı açıklamalarda bulundu.

Şarapçıoğlu açıklamalarında "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı" ifadelerini kullandı.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 4

"BERK ADINI BİR DAHA DUYMAK İSTEMİYORUM"

Şarapçıoğlu konuşmasına "Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum" sözleriyle devam etti.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 5

DAVANIN GEÇMİŞİ 

Boşanma davası sürerken çiftin sosyal medya hesapları hacklenmiş ve mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık  Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait Instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır" diyerek suçlamayı reddetmişti.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 6

DÜĞÜN YAPTILAR

Cuma günü nikah masasına oturan Atiksoy ve Oktay çifti ise geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün gerçekleştirdi.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 7

Atiksoy'un Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden rol arkadaşları oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 8

Oyuncunun diziden rol arkadaşları Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar düğünde bir araya geldi.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu - 9

Nikahı daha önce kıyılan çift için temsili bir tören daha yapıldı. Fenomen diziden rol arkadaşı Salih Bademci nikahı yeniden kıydı.

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