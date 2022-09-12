Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay için: Benim suçsuz olduğumu biliyordu

"BERK ADINI BİR DAHA DUYMAK İSTEMİYORUM"

Şarapçıoğlu konuşmasına "Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum" sözleriyle devam etti.