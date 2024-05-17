Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Birce Akalay, Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat ve birçok isim festivalde şıklığıyla beğeni topladı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 1

2023 yılının en çok hasılat elde eden Barbie filminin yönetmeni Great Gerwig'in jüri başkanlığı yaptığı Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor.

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim akın etti.

N-LIFE HABERLERİ

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 2

Hande Erçel, Balmain imzalı kırmızı straplez elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yürüdü.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 3

Bir markanın elçisi olarak Cannes'a giden Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz, Museum Of Fine Clothing imzalı görünümüyle beğeni topladı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 4

Meryem Uzerli, Francis Ford Coppola'nın Megalopolis filminin prömiyerine katıldı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 5

Oyuncu, Souhir El Gabsi imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 6

Oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat da Megalopolis filminin galasına katıldı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 7

Birce Akalay ise 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, Özgür Masur imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

İşte Cannes Film Festivali'nden yansıyanlar...

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 8
Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 9
Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 10
Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 11
Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 12
Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı - 13
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