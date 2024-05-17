Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı

2023 yılının en çok hasılat elde eden Barbie filminin yönetmeni Great Gerwig'in jüri başkanlığı yaptığı Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor.

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim akın etti.