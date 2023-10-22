Meryem Uzerli'nin New York günleri

Aldığı bir davet üzerine New York'a giden Meryem Uzerli, kızı Lara ile geçirdiği New York günlerini sosyal medyada paylaşıyor.

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 1

Meryem Uzerli, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra rotayı ABD'ye çevirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 2

Uzerli, aldığı bir davet üzerine New York'a gitti.

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 3

İki çocuk annesi ünlü oyuncu, New York'a büyük kızı Lara'yı da götürdü.

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 4

Uzerli, ABD seyahatini, New York günlüğü şeklinde sosyal medyada paylaştı.

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 5

İşte Uzerli'nin New York günlüğünden kareler...

Meryem Uzerli'nin New York günleri - 6
Meryem Uzerli'nin New York günleri - 7
Meryem Uzerli'nin New York günleri - 8
Meryem Uzerli'nin New York günleri - 9
Meryem Uzerli'nin New York günleri - 10
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