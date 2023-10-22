Meryem Uzerli'nin New York günleri
Aldığı bir davet üzerine New York'a giden Meryem Uzerli, kızı Lara ile geçirdiği New York günlerini sosyal medyada paylaşıyor.
Meryem Uzerli, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra rotayı ABD'ye çevirdi.
Meryem Uzerli, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra rotayı ABD'ye çevirdi.
Uzerli, aldığı bir davet üzerine New York'a gitti.
İki çocuk annesi ünlü oyuncu, New York'a büyük kızı Lara'yı da götürdü.
Uzerli, ABD seyahatini, New York günlüğü şeklinde sosyal medyada paylaştı.
İşte Uzerli'nin New York günlüğünden kareler...