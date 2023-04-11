Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim dikkat çekti

Halit Ergenç ile başrolleri paylaştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelerce sevilen Meryem Uzerli, sık sık yüzüne yaptırdığı operasyonlarla gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun yüzündeki büyük değişim sosyal medyada gündem oldu.
Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, birçok ünlü isim gibi yüzünde estetik ve güzellik uygulamaları yaptırmayı tercih ediyor.
Paskalya kutlamasıyla ilgili paylaştığı son fotoğraflarındaki değişimi nedeniyle yüzüne yeni işlem yaptırdığı ileri sürülen Uzerli, takipçilerinin tepkisini çekti. 39 yaşındaki oyuncuyu eleştiren takipçileri estetiğin dozunu fazla kaçırdığını ifade etti.
Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.
Bir takipçisi, "Meryem Hanım siz çok güzel bir kadındınız zaten. Mimiklerinize hayrandım, yüz ifadesini bu kadar iyi kullanabilen nadir insanlardandınız. Özellikle Hürrem rolünde. Niye bu kadar oynadınız? İfadelerle akılda kalmak önemlidir" diye yazdı.
Bir başka takipçisi de "Lütfen daha fazla estetik yapma" ifadesini kullandı.
Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.
Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.
Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.