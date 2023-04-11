Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim dikkat çekti

Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.

Bir takipçisi, "Meryem Hanım siz çok güzel bir kadındınız zaten. Mimiklerinize hayrandım, yüz ifadesini bu kadar iyi kullanabilen nadir insanlardandınız. Özellikle Hürrem rolünde. Niye bu kadar oynadınız? İfadelerle akılda kalmak önemlidir" diye yazdı.

Bir başka takipçisi de "Lütfen daha fazla estetik yapma" ifadesini kullandı.