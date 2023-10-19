Mesajıyla tepki gören Linet açıklama yaptı

Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, önceki gün Instagram hesabından “Hamas katildir” paylaşımını yaptı. Şarkıcının İsrail’in hastane saldırısından bahsetmemesi tepki çekince bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Mesajını Instagram’da yayınlayan Linet, “Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım" diye söze başladı ve şunları söyledi:

"Ben 500 sene önce daha Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim.”