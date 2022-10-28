Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür

Bağımlılığı yüzünden ölüme çok yaklaştığını ve doktorların yüzde 2 yaşama şansı olduğunu söylediği açıklamasıyla gündemde olan Friends yıldızı Matthew Perry, kitabında meslektaşı Keanu Reeves'i hedef almasının ardından özür diledi.

Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür - 1

Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den tepkiler sonrasında özür geldi.


Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür - 2

Kaleme aldığı anı kitabında Perry, 23 yaşındayken aşırı dozdan hayatını kaybeden oyuncu River Phoenix'in erken ölümüyle ilgili düşüncelerini ve üzüntüsünü aktarırken Perry "Neden Phoenix River ve Heath Ledger gibi orijinal düşünürler ölüyor da Keanu Reeves hala aramızda yürüyor?" ifadelerini kullandı.


Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür - 3

Perry, kitabında Phoenix ile 'The Matrix' yıldızı arasında bir fark ortaya koyarken buna atıfta bulunuyor nefretin nedenini ise açıklamıyor.


Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür - 4

Perry'nin ifadeleri, Reeves hayranlarının tepkisini çekti. 1990'lardaki ününü sürdüremeyen ünlü oyuncu, Reeves'in adını yeniden gündeme gelmek için kullanmakla suçlandı.


Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den özür - 5

Gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yayınlayan Perry, "Aslında Keanu'nun büyük bir hayranıyım. Rastgele bir isim seçtim, benim hatam. Özür dilerim. Onun yerine kendi adımı kullanmalıydım" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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