Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 10:49
Oyuncu Amine Gülşe Kapadokya'da tatiline devam ediyor.
Yakın zamanda doğum yapmaya hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu, tatilinden yansıyan renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
İkinci çocuğuna hamile olan Gülşe'nin paylaşımında, karnının iyice büyümesi de dikkat çekti.
Gülşe'nin yanı sıra birçok ünlü isim gazeteciler tarafından görüntüleniyor kimi de kendi tatil karelerini yayınlıyor.
Oyuncu Pelin Öztekin'de tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlüler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz gün bir plajda görüntülenen 34 yaşındaki Öztekin sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.
Merve Boluğur, Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya'da tatil sezonunu açan ünlülerin arasında.
İşte ünlü isimlerin tatil paylaşımları....
Serenay Sarıkaya
Sinem Kobal
Merve Boluğur
Serenay Sarıkaya