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Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 10:49

Yakın zamanda doğum yapmaya hazırlanan oyuncu Amine Gülşe Kapakdokya tatilinden yansıyan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 5.5 aylık hamile olan ve karnı burnunda poz veren Gülşe'nin yanı sıra diğer ünlü isimler de tatillerinden renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte ünlülerin dikkat çeken tatil fotoğrafları...

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 1

Oyuncu Amine Gülşe Kapadokya'da tatiline devam ediyor. 

Yakın zamanda doğum yapmaya hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu, tatilinden yansıyan renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 2

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

İkinci çocuğuna hamile olan Gülşe'nin paylaşımında, karnının iyice büyümesi de dikkat çekti.

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 3

Gülşe'nin yanı sıra birçok ünlü isim gazeteciler tarafından görüntüleniyor kimi de kendi tatil karelerini yayınlıyor. 

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 4

Oyuncu Pelin Öztekin'de tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlüler arasında yer alıyor.

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 5

Geçtiğimiz gün bir plajda görüntülenen 34 yaşındaki Öztekin sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 6

Merve Boluğur, Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya'da tatil sezonunu açan ünlülerin arasında.

İşte ünlü isimlerin tatil paylaşımları....

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 7

Serenay Sarıkaya

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 8

Sinem Kobal

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 9

Merve Boluğur

Mesut Özil ile ikinci çocuklarını bekleyen Amine Gülşe tatilde: Bebekleri göründü - 10

Serenay Sarıkaya

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