Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2019'da nikah masasına oturdu, bu evlilikten Eda ve Ela adında kızları dünyaya geldi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Gülşe'nin, 30 Nisan'da 30 yaşına basmasını, Özil, Instagram sayfasında kutladı.
Özil, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" notunu düştü.
Amine Gülşe de Instagram hesabından, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkürler" mesajını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.
Öte yandan daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.
Ayrıca "Evlilik çok kutsal bir şey" ifadelerini kullanan Gülşe, "Mesut'u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla" açıklamasını da yapmıştı.