Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum

Mesut Özil, iki çocuğuyla birlikte mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Amine Gülşe'nin yeni yaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum - 1

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2019'da nikah masasına oturdu, bu evlilikten Eda ve Ela adında kızları dünyaya geldi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Gülşe'nin, 30 Nisan'da 30 yaşına basmasını, Özil, Instagram sayfasında kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum - 2

"SENİ BÜTÜN KALBİMLE SEVİYORUM"

Özil, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" notunu düştü.

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum - 3

Amine Gülşe de Instagram hesabından, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkürler" mesajını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum - 4

"BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM"

Öte yandan daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum - 5

"O BENİ ASLA YANILTMAZ"

Ayrıca "Evlilik çok kutsal bir şey" ifadelerini kullanan Gülşe, "Mesut'u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla" açıklamasını da yapmıştı.

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