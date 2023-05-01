Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum

"SENİ BÜTÜN KALBİMLE SEVİYORUM"

Özil, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" notunu düştü.