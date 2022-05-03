Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı

Haberler - ntv.com.tr | 03.05.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 03.05.2022 - 14:31
Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katılırken, Rihanna bu yılki gecede yer almadı.
Ancak gecede Rihanna’nın hamile heykeli dikkat çekti.
34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu yılki etkinliğe yakın zamanda doğum yapacak olduğu için katılmadı.
Rihanna, her ne kadar bu yılın Met Gala’sında boy gösteremese de onun için özel olarak yapılan mermer heykeli sanatçıyı temsilen oradaydı.
Şarkıcı, gecedeki mermer heykelinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında heykelinin çok hoşuna gittiğini ve ona çok güldüğünü belirten Rihanna, gönderiyi şu sözlerle paylaştı:
“Bundan daha gösterişli ne olabilir? Teşekkürler.”
Öte yandan Rihanna, geçmiş yıllarda katıldığı Met Gala'larda, gecenin daima en dikkat çeken isimleri arasındaydı.
İşte Rihanna'nın geçmiş yıllardaki Met Gala gecelerinden yansıyan kareleri...
2021
2018
2017
2015
2014
2012
2011
2009
2007
2017
2011
2017