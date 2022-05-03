Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı

Haberler - ntv.com.tr | 03.05.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 03.05.2022 - 14:31

Rihanna, dün gece düzenlenen Met Gala 2022'ye doğumu yaklaştığı için katılamadı. Geceye şarkıcıyı temsilen özel olarak yapılan mermer heykeli damga vurdu. Heykelini oldukça komik ve gösterişli bulan Rihanna, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 1

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan , dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katılırken, Rihanna bu yılki gecede yer almadı.

Ancak gecede Rihanna’nın hamile heykeli dikkat çekti.

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 2

RIHANNA'YI HEYKELİ TEMSİL ETTİ

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu yılki etkinliğe yakın zamanda doğum yapacak olduğu için katılmadı.

Rihanna, her ne kadar bu yılın Met Gala’sında boy gösteremese de onun için özel olarak yapılan mermer heykeli sanatçıyı temsilen oradaydı.

Şarkıcı, gecedeki mermer heykelinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 3

"BUNDAN DAHA GÖSTERİŞLİ NE OLABİLİR?"

Paylaşımında heykelinin çok hoşuna gittiğini ve ona çok güldüğünü belirten Rihanna, gönderiyi şu sözlerle paylaştı:

“Bundan daha gösterişli ne olabilir? Teşekkürler.”

Öte yandan Rihanna, geçmiş yıllarda katıldığı Met Gala'larda, gecenin daima en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

İşte Rihanna'nın geçmiş yıllardaki Met Gala gecelerinden yansıyan kareleri...

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 4

2021

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 5

2018

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 6

2017

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 7

2015

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 8

2014

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 9

2012

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 10

2011

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 11

2009

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 12

2007

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 13

2017

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 14

2011

Met Gala 2022’de Rihanna yoktu ama heykeli vardı - 15

2017

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