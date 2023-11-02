Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, 82'nci yaşına giren babasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı. Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.