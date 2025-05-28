Metin Arolat doğum gününde unutulmadı

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Armağan Çağlayan, Arolat'ı doğum gününde unutmadı.

Metin Arolat doğum gününde unutulmadı - 1

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Metin Arolat için ilk olarak Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ünlü isim, İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Arolat doğum gününde unutulmadı - 2

28 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya gelen Arolat'ın bugün doğum günü.

Metin Arolat doğum gününde unutulmadı - 3

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yakın dostu Metin Arolat'ı andı.

Çağlayan paylaşımına ''Çok özledim oralet... Doğum günün kutlu olsun." notunu düştü.

Metin Arolat doğum gününde unutulmadı - 4

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre; otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Metin Arolat doğum gününde unutulmadı - 5

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

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