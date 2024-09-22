Metin Arolat'a veda

GÜLBEN ERGEN

"Metin sen artık yok musun! Hiç konuşmayacak mıyız biz? Ses kayıtlarını dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum. Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız... Metin, 30 yıllık arkadaşım... Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep."

ÇAĞLA ŞIKEL

"Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki. İnanması çok güç, canım Metin."

SİBEL CAN

"Çok üzgünüm"

MUSTAFA SANDAL

"Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu."

EZGİ MOLA

"Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin. Her şey için teşekkürler..."