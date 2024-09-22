Metin Arolat'a veda

YONCA EVCİMİK
"Mekanın cennet olsun Metinciğim... Çok ani çok erken"
DENİZ SEKİ
"Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim. Her zaman neşesiyle, enerjisiyle etrafına ışık saçan bir insandı. Onunla paylaştığımız anılar, birlikte söylediğimiz şarkılar, yaşadığımız güzel anlar kalbimde sonsuza dek yaşayacak. Sesin, kalbimde hep yankılanacak. Seni çok özleyeceğim… Huzurla uyu canım arkadaşım. Seninle çalışmak, seni tanımış olmak, hayatımın en büyük şanslarından biriydi. Güle güle Metin’imiz"
EBRU GÜNDEŞ
"İnanması o kadar zor ki"
SEDA SAYAN
"Ah Metin'im en çok seninle çalıştım. Kaç reklam filmi çektik sayısını bile hatırlayamıyorum. Dünyanın en naif, en samimi, en içten en sır saklayan arkadaşı... Allah'ım rahmet eylesin. Nur içinde yat güzel kalplim"
REYHAN KARACA
"Ah Metin yaktın içimi... Mekanın cennet olsun inanamıyorum hala"
BERKAY ŞAHİN
"Ah Metin... Canım Metin, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."