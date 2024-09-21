Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, dün gece hayatını kaybetti. Arolat'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Metin Arolat paylaşımları...

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Sahnede aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isimler Metin Arolat'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

DEMET AKALIN

"Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye.... Ah Meto... Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine…'Hırkam sizde kalmış' dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını... Nur içinde yat."

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

SEDA BAKAN

"Gece 02:00'de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun.
Allah mekanını cennet etsin"

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

GÜLBEN ERGEN

"Metin sen artık yok musun! Hiç konuşmayacak mıyız biz? Ses kayıtlarını dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum. Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız... Metin, 30 yıllık arkadaşım... Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep."

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

ÇAĞLA ŞIKEL

"Bu kısacık videoda o kadar çok güzel yıllar var ki. İnanması çok güç, canım Metin."

SİBEL CAN

"Çok üzgünüm"

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

MUSTAFA SANDAL

"Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu."

EZGİ MOLA

"Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin. Her şey için teşekkürler..."

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

YONCA EVCİMİK

"Mekanın cennet olsun Metinciğim... Çok ani çok erken"

DENİZ SEKİ

"Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim. Her zaman neşesiyle, enerjisiyle etrafına ışık saçan bir insandı. Onunla paylaştığımız anılar, birlikte söylediğimiz şarkılar, yaşadığımız güzel anlar kalbimde sonsuza dek yaşayacak. Sesin, kalbimde hep yankılanacak. Seni çok özleyeceğim… Huzurla uyu canım arkadaşım. Seninle çalışmak, seni tanımış olmak, hayatımın en büyük şanslarından biriydi. Güle güle Metin’imiz"

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

EBRU GÜNDEŞ

"İnanması o kadar zor ki"

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

REYHAN KARACA

"Ah Metin yaktın içimi... Mekanın cennet olsun inanamıyorum hala"

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 10

BERKAY ŞAHİN

"Ah Metin... Canım Metin, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 11

FERHAT GÖÇER

"Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir insandın… Kalbime, karnıma bir ağrı saplandı… İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Metin Arolat’ı kaybettik…"

EMRE ALTUĞ

"Ah be Metin, yaktın içimi."

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 12

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Armağan Çağlayan yakın dostu Metin Arolat ile verdiği pozları kalp emojisiyle paylaştı. Çağlayan, X hesabından da "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" mesajını paylaştı.

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 13

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin  Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır. 

Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 14

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

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