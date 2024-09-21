Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

GÜLBEN ERGEN

"Metin sen artık yok musun! Hiç konuşmayacak mıyız biz? Ses kayıtlarını dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin? Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum. Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız... Metin, 30 yıllık arkadaşım... Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin. Kahkahasını, kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin. 'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep."