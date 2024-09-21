Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, dün gece hayatını kaybetti. Arolat'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Metin Arolat paylaşımları...
Sahnede aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Metin Arolat'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...