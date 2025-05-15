Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül akşamı sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 52 yaşında aramızdan ayrılan Arolat'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı.

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 1

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 2

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 3

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Metin Arolat için ilk olarak Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ünlü isim, İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 4

Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Metin Arolat'ın otopsi raporu vefatından aylar sonra ortaya çıktı.

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 5

Sabah'ın haberine göre; otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu: Otopsi raporunda şoke eden detay - 6

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER