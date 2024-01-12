Metin Şentürk: Sen üşütünce grip olursun ya biz üşütünce kör olduk
Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk, Görme Engelliler Haftası kapsamında konuştu; yaşamına ve görme engelliler için yaptığı çalışmalara dair bilgiler verdi. Şentürk, "Hikayemizin kahramanı olmak, hayatı yenmek, hayatta bizi üzen, bizi ezmeye çalışan ne kadar zorluk varsa onların üstesinden gelmek demektir" dedi.
Her yıl 7-14 Ocak'ta farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında açıklamalarda bulunan Dünya Engelliler Birliği Başkanı, oyuncu, müzisyen ve şarkıcı Metin Şentürk, güncel müzikal çalışmalarını ve engelliler için planladıkları projeleri anlattı.