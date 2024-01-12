Metin Şentürk: Sen üşütünce grip olursun ya biz üşütünce kör olduk

TRT Müzikte her cumartesi program yapmaya devam ettiğinden de bahseden Metin Şentürk, engellilerle ile çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Engelliler Birliği Başkanıyım. Özellikle şimdi Filistin meselesi ve bu soykırımın getirdiği süreçten dolayı engellilik durumu üzerine eklenecek. 'Ne yapabiliriz?' diye bakmaya çalışıyorum. Bunun dışında şarkılar yazıyorum. Yakında adı 'Aşık' olan yeni bir şarkımız çıktı. Şarkı sen bana çok iyi geliyorsun gerçekten, bunu söylemek istiyorum. Kalbin aynı şeyleri sana da söylüyorsa ben aşık ölmek istiyorum diyor."

"Yemin" isimli yeni bir şarkının hazırlıklarını tamamladığını da söyleyen Metin Şentürk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzik platformlarında yerini alacağını da duyurdu.