Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli

GONCA VUSLATERİ

Metin Uca ile bir videosunu paylaşan Gonca Vuslateri ise paylaşımına şu notu düştü:

"Dostluğunu, abiliğini, muhteşem sohbetini, kahkahanı, bilgini-bilgeliğini, her ne varsa “geçmesini istediğimiz” hepsinin geçeceği garantisini verdiğin o güven veren direnişini unutmak ne mümkün... Hamileliğimin Ankara serüveninde İstanbul’dan karlı bir havada cenazeni getirdiler. Levent ile birlikte karanfillerle güllerle toprağa verdik seni. Dizlerimize kadar çamurduk.. çamurlara karanfiller karışmıştı.. şiirler, yaslar ve tebessümlerle dolu.. sen dolu hüzünlü bir günde ilk kez üzüldüğüm için ağlıyordum.. bu Asya ile paylaştığım ilk sırrımdı. Sunay hocanın evinde Levent ile birlikte Asya’yı açıkladığımızdaki sevincin, ayaklanışın, kadeh kaldırışın.. hep o son akşamımızla hatırlanacaksın. Seni çok seviyoruz. En sevdiğin şarkıyla, 'Günahlarınla, sevaplarınla... Aldın başını...' Kendi sesinden mırıldanarak gittin be Metin Uca"