Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli

Geçtiğimiz yıl kasım hayatında hayatını kaybeden Metin Uca, ölüm yıl dönümünde anılıyor. 62 yaşında vefat eden Uca için yakın dostları sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 1

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, 17 Kasım'da 62 yaşında hayata veda etmişti. Yakın dostları, Uca'yı ölümünün 1. yıl dönümünde sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 2

HAMDİ ALKAN

Hamdi Alkan, Uca ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı ve " Bir yıl oldu bizden gideli canım Metin... Sevgiyle, özlemle selamlıyorum seni" ifadelerini kullandı.

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 3

SEDA BAKAN

Seda Bakan da "Sevgili Metin Uca’yı kaybedeli bir sene oluyor. Her şey rüya gibi... Seni çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşımda bulundu.

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 4

GONCA VUSLATERİ

Metin Uca ile bir videosunu paylaşan Gonca Vuslateri ise paylaşımına şu notu düştü:

"Dostluğunu, abiliğini, muhteşem sohbetini, kahkahanı, bilgini-bilgeliğini, her ne varsa “geçmesini istediğimiz” hepsinin geçeceği garantisini verdiğin o güven veren direnişini unutmak ne mümkün... Hamileliğimin Ankara serüveninde İstanbul’dan karlı bir havada cenazeni getirdiler. Levent ile birlikte karanfillerle güllerle toprağa verdik seni. Dizlerimize kadar çamurduk.. çamurlara karanfiller karışmıştı.. şiirler, yaslar ve tebessümlerle dolu.. sen dolu hüzünlü bir günde ilk kez üzüldüğüm için ağlıyordum.. bu Asya ile paylaştığım ilk sırrımdı. Sunay hocanın evinde Levent ile birlikte Asya’yı açıkladığımızdaki sevincin, ayaklanışın, kadeh kaldırışın.. hep o son akşamımızla hatırlanacaksın. Seni çok seviyoruz. En sevdiğin şarkıyla, 'Günahlarınla, sevaplarınla... Aldın başını...' Kendi sesinden mırıldanarak gittin be Metin Uca"

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 5

DOĞA RUTKAY

Doğa Rutkay, yakın arkadaşı Metin Uca'yı şu sözlerle andı:

"Akşam oldu. Çöktü eve bir hüzün. Kerimcan anılarınızı paylaşmış. Az evvel ortak dostlarımızla yazışıp seni ne çok sevdiğimizi, kıymetini, gülüşünü bir kez daha andık. Eşsiz biriydin. Bir taneydin. Senin gibisi hiç yoktu. Olmaz da biliyorum. Seni özlüyorum Metin Uca'm. Sana hep böyle seslendim. Yattığın yer incitmesin."

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 6

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ayşegül Aldinç ise Metin Uca'yı "Sevgili Metin'cim kaybının yıl dönümünde seni sevgiyle, rahmetle anıyorum. Mekanın cennet olsun" sözleriyle andı.

Metin Uca ölüm yıl dönümünde anılıyor: 1 yıl oldu bizden gideli - 7

METİN UCA NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alınan Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

Kaza sonrası şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Metin Uca, 17 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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