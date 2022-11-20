 Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü

Geleceğe Dönüş serilerinin yıldızı ünlü aktör Michael J. Fox, Parkinson hastalığı araştırmaları için 1,5 milyar dolar toplayan çalışmaları nedeniyle onursal Oscar ödülü aldı.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 1

1980’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminde Marty McFly karakterini canlandıran Michael J. Fox, Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 2

61 yaşındaki Kanadalı aktör, 2000 yılında Parkinson hastalığına terdavi bulmak amacıyla Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı'nı kurdu.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 3

Vakıf aracılığıyla Parkinson hastalığına tedavi araştırmalarına toplamda 1,5 milyar dolar fon sağlayan Fox, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 4

Woody Harrelson, tören sırasında Michael'a onursal Oscar'ı takdim etti ve iki oyuncu sahnede kucaklaştı.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 5

Cumartesi akşamı düzenlenen törende oyuncuya eşi Tracy Pollan ve dört çocuğu eşlik etti.

Michael J. Fox'a onursal Oscar ödülü - 6

Michael J. Fox, eşi Tracy Pollan ile hit komedi dizisi Family Ties'ın setinde tanıştı ve ikisi 1988'de evlendi.

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