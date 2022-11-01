Michael Jackson'ın oğlu babasının tahtına yalnızca Beyonce'yi layık gördü

2009 yılında hayatını kaybeden ve hayranlarını yasa boğan ünlü pop yıldızı Michael Jackson’ın oğlu Prince Jackson babasının müzik dünyasında bıraktığı miras hakkında konuştu.
Entertainment Tonight’a konuşan Jackson’ın oğlu Prince, Rolling Stone dergisinin babasının tahtına Harry Styles’ı aday göstermesi üzerine yorum yaptı.
Jackson “Popun Kralı tanımını oluşturan pek çok teknolojik altyapı ve sosyal faktör var. Bunları bir başkasının kariyerinde görmüyorum açıkçası. Herkesine kendine göre başarıları var ama ‘Popun Kralı’ olmak çok eşsiz bir başarı çünkü babam birçok ülkede tüm sınırları aşmayı başardı" ifadelerini kullandı.
Jackson, “O küresel çapta büyük bir başarı yakaladı ve bir noktada dünyanın en ünlü insanı oldu. Bütün bu nedenlerden ötürü ‘Popun Kralı’ unvanını kimsenin alabileceğini düşünmüyorum” diyerek sözlerine devam etti.
Bu unvan günümüzde yalnızca Michael Jackson için kullanılsa da oğlu yalnızca bir kişiyi aday gösterebileceğini söyledi. Jackson, bu unvan için aklına yalnızca Beyonce’nin geldiğini söyledi.
Jackson, “Onu kişisel olarak tanımıyorum ama müziğe yaklaşımını takdir ediyorum. Profesyonel bir açıdan bakacak olursam babamın Beyonce’nin yükselişe geçtiği yıllarda onu takdir ettiğini biliyordum. Sanırım onun bu günlere geleceğini tahmin etmişti. Beyonce’de aynı kıvılcımı ve adanmışlığı gördü. Bu yüzden onu babamın olduğu konuma yakın görüyorum” dedi.
Ünlü pop yıldızının Paris, Prince, Prince Michael II adındaki üç çocuğu bulunuyor.