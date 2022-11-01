Michael Jackson'ın oğlu babasının tahtına yalnızca Beyonce'yi layık gördü

"POPUN KRALI OLMAK ÇOK EŞSİZ BİR BAŞARI"

Entertainment Tonight’a konuşan Jackson’ın oğlu Prince, Rolling Stone dergisinin babasının tahtına Harry Styles’ı aday göstermesi üzerine yorum yaptı.

Jackson “Popun Kralı tanımını oluşturan pek çok teknolojik altyapı ve sosyal faktör var. Bunları bir başkasının kariyerinde görmüyorum açıkçası. Herkesine kendine göre başarıları var ama ‘Popun Kralı’ olmak çok eşsiz bir başarı çünkü babam birçok ülkede tüm sınırları aşmayı başardı" ifadelerini kullandı.