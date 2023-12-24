Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel

Michael Jackson'ın mirasçıları, şarkıcının "son derece nadir ve yayınlanmamış" kayıtlarının açık artırmaya çıkarılmasını engelledi. Miraçıların hukukçuları, kayıtların "tartışmasız bir şekilde çalındığını" iddia etti.

Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel - 1

"Popun Kralı" olarak anılan Michael Jackson'ın mirasçıları, şarkıcının "son derece nadir" yayınlanmamış kayıtlarının satışını engelledi.

Geçen ay Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evi, Haziran 2009'da 50 yaşında ölen Jackson'ın 1994 yılında New York stüdyosu The Hit Factory'de kaydedildiği iddia edilen iki düzineden fazla kaydını açık artırmada satmayı planladığını duyurmuştu.

Müzayede evi, her kaset için 4 bin dolara kadar fiyatlandırma beklerken, Jackson'ın mirasçıları adına hareket eden avukatlar, kayıtların "tartışmasız bir şekilde çalındığını" öne sürerek dava açacaklarını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel - 2

Avukat Jonathan Steinsapir'in 29 Kasım'da yazdığı ve Billboard dergisinde yayımlanan mektup, şirketin "bu kayıtları açık artırmaya çıkarma konusunda her türlü çabayı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini", aynı zamanda kayıtları derhal iade etme talebini içeriyordu.

Mektupta şu ifade yer alıyordu:
"Ne Michael Jackson ne de plak şirketi Sony Music Entertainment, The Hit Factory'deki (veya başka herhangi bir yerdeki) kayıt seanslarının ana kasetlerini hiçbir zaman satmadı veya dağıtmadı. Bu kayıtlar tartışmasız şekilde çalındı ​​ya da başka bir şekilde izinsiz olarak alındı. Buna göre kayıtlar Jackson mirasçılarının malıdır."

Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel - 3

"KAYITLARIN ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAK"

Ancak müzayede evi "bu taleplere uymayacağı" yanıtını verdi. Yanıt mektubunda, "13 Aralık'ta New York Yüksek Mahkemesi'nde geçici bir uzaklaştırma kararı ve ihtiyati tedbir talebinde bulunmayı planladığımızı size bildirmek için yazıyoruz" denildi.

Ama mahkemeden müzayede evini sevindirecek karar çıkmadı, kayıtlar satıştan kaldırıldı. Kararda, aralarında "Oh Love", "New Jelly" ve "Doing What My Heart" başlıklarının olduğu kasetlerin çoğaltılmasının "kesinlikle yasak olduğu" belirtildi.

Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel - 4

Gotta Have Rock and Roll şirketi, hala Jackson ile ilgili bir dizi başka eşyayı satıyor. Bunların arasında 1984 yılından kalma, 10 bin doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen kırmızı bir ceket var.

Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına miraçılarından engel - 5

Michael Jackson, tüm zamanların en başarılı müzik sanatçılarından biri olarak tarihe geçti. "Billie Jean", "Beat It", "Thriller" gibi birçok hit şarkıya imza atan sanatçının dünya çapında 400 milyondan fazla albüm satışının olduğu tahmin ediliyor.  Aynı zamanda dünyanın en çok satan albümleri listesinde beş albümü ile listeye en çok girmiş ilk kişi. Jackson, şarkıları ve sahne performansları kadar yaptırdığı estetikler, giyim tarzı, ünlü dostları ve özel hayatıyla hep gündemde kaldı.

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