Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı

Metro gazetesine konuşan bir kaynak, yakın zamanda New York'a yaptığı bir gezi sırasında Hamrick'in "Amerikan Bale Tiyatrosu'nda olduğunu ve arkadaşlarına Mick ile nişanlandığını söylediğini" öne sürdü.

The Mirror gazetesinde de kaynakların, "Yüzüğünün nişan yüzüğü olduğu çok net. Onlar nişanlandı. Ailesi de nişanlanmalarından dolayı heyecanlı" ifadeleri yer aldı.