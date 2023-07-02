Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı
Önceki ilişkilerinden yedi çocuğu olan ve 2014'ten bu yana birlikte olduğu Melanie Hamrick'ten sekizinci çocuğu olan Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger, evlilik yolunda adım attı.
Rock müziğin efsanevi ismi Mick Jagger ile koreograf ve eski bir balerin olan sevgilisi Melanie Hamrick nişanlandı.
79 yaşındaki Rolling Stones grubu üyesi ile 36 yaşındaki Hamrick, 2014'ten bu yana birlikte. Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil Jagger adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Hamrick'in nişan parmağında yüzükle görüntü vermesinin ardından çiftin ilişkilerini bir adım ileri götürdükleri iddia edildi.