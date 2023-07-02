Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı

Önceki ilişkilerinden yedi çocuğu olan ve 2014'ten bu yana birlikte olduğu Melanie Hamrick'ten sekizinci çocuğu olan Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger, evlilik yolunda adım attı.

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 1

Rock müziğin efsanevi ismi Mick Jagger ile koreograf ve eski bir balerin olan sevgilisi Melanie Hamrick nişanlandı.

79 yaşındaki Rolling Stones grubu üyesi ile 36 yaşındaki Hamrick, 2014'ten bu yana birlikte. Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil Jagger adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Hamrick'in nişan parmağında yüzükle görüntü vermesinin ardından çiftin ilişkilerini bir adım ileri götürdükleri iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 2

Hamrick'in daha önce People dergisine verdiği röportajda parmağındaki mücevherin bir "söz yüzüğü" olduğunu söylese de o zamandan beri arkadaşlarına ve ailesine Rolling Stones solisti ile nişanlı olduğunu açıkça belirttiği söyleniyor.

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 3

Metro gazetesine konuşan bir kaynak, yakın zamanda New York'a yaptığı bir gezi sırasında Hamrick'in "Amerikan Bale Tiyatrosu'nda olduğunu ve arkadaşlarına Mick ile nişanlandığını söylediğini" öne sürdü. 

The Mirror gazetesinde de kaynakların, "Yüzüğünün nişan yüzüğü olduğu çok net. Onlar nişanlandı. Ailesi de nişanlanmalarından dolayı heyecanlı" ifadeleri yer aldı. 

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 4

Haziran ayında People dergisine konuşan Hamrick, kendini hiç evlenirken görüp görmediği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Ben anı yaşayan bir insanım, yani kim bilir" yanıtını vermişti.

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 5

SEKİZ ÇOCUĞU VAR

İngiliz müzisyen Mick Jagger'ın Melanie Hamrick ile birlikteliğinden doğan oğlunun yanı sıra yedi çocuğu daha var. Sekiz çocuk babası Jagger'ın ilk çocuğu Amerikalı şarkıcı Marsha Hunt ile birlikteliğinden 1970 yılında dünyaya gelen Karis Hunt Jagger.

Ünlü müzisyen 1971 ile 1977 yılları arasında Bianca Pérez-Mora Macias ile evliydi ve bu evlilikten kızı Jade Sheena Jezebel Jagger dünyaya geldi.

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - 6

Rolling Stones yıldızı model Jerry Hall (fotoğrafta) ile 1977'de ilişkiye başladı ve dört çocukları oldu: Elizabeth ‘Lizzie’ Scarlett Jagger, James Leroy Augustin Jagger, Georgia May Ayeesha Jagger ve Gabriel Luke Beauregard Jagger.

Mick Jagger'ın yedinci çocuğu Lucas Maurice Morad Jagger, Jerry Hall ile birlikteyken bir başka model Luciana Gimenez ile yaşadığı yasak aştan dünyaya geldi. Aldatıldığını öğrenen Jerry Hall ile Jagger 1999'da ayrıldı.

Jagger 2001 ile 2014'teki ölümüne dek moda tasarımcısı L'Wren Scott ile ilişki yaşadı. Ünlü müzisyen daha sonra, şimdiki partneri Melanie Hamrick ile birlikteliğine başladı.

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