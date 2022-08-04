Galeri

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip

Haberler | 04.08.2022 - 09:17

Son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi projelerde rol alan Miguel Angel Silvestre Hande Erçel'i yakın markaja aldı. Yorumlar atan yıldız oyuncunun takibine geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Erçel de karşılık verdi.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 1

Yıldız oyuncu Miguel Angel Silvestre sosyal medyada Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini sonlandıran 'i takibe adı.


Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 2

Silvestre, Erçel'in fotoğraflarına yorum yapması da dikkat çekti.


Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 3

Erçel de yıldız oyuncuya cevapsız kalmadı. 28 yaşındaki oyuncu da takibe takip yaptı.


Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 4

Silvestre, son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi ses getiren yapımlarda kamera karşısına çıkmıştı.


Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 5

40 yaşındaki oyuncu La Casa De Papel'in son sezonunda Tokyo'nun kaybettiği sevgilisini oynamıştı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 6

İşte Erçel'in  yaklaşık 30 milyonluk Instagram heasbından öne çıkan bazı kareler...

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 7
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 8
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 9
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 10
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 11
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 12
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip - 13

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER