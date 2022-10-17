Mike Tyson: Kulak koparma olayından 30 milyon dolar kazandım

KULAK ŞEKLİNDE ÜRÜN ÇIKARDI

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını savunarak, boksörün kulağını bunun için ısırdığını söyledi.

Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir marihuanalar üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.