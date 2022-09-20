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Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı: Konuşamıyorum bile!

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 11:25 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 11:32

Boksun efsane ismi Mike Tyson nadir görülen bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını söyledi.

Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı: Konuşamıyorum bile! - 1

Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.

Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı: Konuşamıyorum bile! - 2

Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.

Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı: Konuşamıyorum bile! - 3

"KONUŞAMIYORUM BİLE"

Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı: Konuşamıyorum bile! - 4

SİYATİK NEDİR?

Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.

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