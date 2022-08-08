Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması

"KÖLE EFENDİSİ HİKAYEMİ ÇALMAYA ÇALIŞTI"

Ünlü boksör Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hulu'nun UFC başkanı Dana White'a dizinin reklamını yapmasını için milyonlar teklif ettiğini ama arkadaşlıklarına daha çok önem veren White'ın bunu reddettiğini söyledi.

Tyson, Hulu için 'köle efendisi' ifadesini kullandı.