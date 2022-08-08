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Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 09:49 - Son Güncelleme : 08.08.2022 - 09:59

Ünlü boksör Mike Tyson hayatını diziye dönüştüren ünlü dijital platform Hulu'yu hayat hikayesini çaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması - 1

Eski ağırsiklet boks şampiyonu Mike Tyson, hayatını konu alan bir dizi yapan Hulu platformunu topa tuttu.

Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması - 2

ONAY VERMEDİ

‘Mike’ adındaki dizinin çekilmesi için kendisinden onay alınmadığını belirten Tyson, platformun hayat hikayesini çaldığını dile getirdi.

Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması - 3

"KÖLE EFENDİSİ HİKAYEMİ ÇALMAYA ÇALIŞTI"

Ünlü boksör Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hulu'nun UFC başkanı Dana White'a dizinin reklamını yapmasını için milyonlar teklif ettiğini ama arkadaşlıklarına daha çok önem veren White'ın bunu reddettiğini söyledi.

Tyson, Hulu için 'köle efendisi' ifadesini kullandı.

Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması - 4

"PARA ÖDEMEDİLER"

Tyson, “Hulu'nun sizi kandırmasına izin vermeyin. Platformun hayatım hakkındaki hikayesini desteklemiyorum. 1822'de değiliz. 2022'deyiz. Hayat hikayemi çaldılar ve para ödemediler” dedi.

Tyson, paylaşımın devamında Hulu yöneticilerinin kendisini açık artırmada satabilecekleri bir siyahi olarak gördüğünü belirtti.

Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması - 5

8 bölümlük dizinin ilk iki bölümü 25 Ağustos’ta Hulu’da yayınlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

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