Mike Tyson'dan hayatını dizi yapan platforma 'köle efendisi' yakıştırması

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 09:49 - Son Güncelleme : 08.08.2022 - 09:59
Eski ağırsiklet boks şampiyonu Mike Tyson, hayatını konu alan bir dizi yapan Hulu platformunu topa tuttu.
‘Mike’ adındaki dizinin çekilmesi için kendisinden onay alınmadığını belirten Tyson, platformun hayat hikayesini çaldığını dile getirdi.
Ünlü boksör Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hulu'nun UFC başkanı Dana White'a dizinin reklamını yapmasını için milyonlar teklif ettiğini ama arkadaşlıklarına daha çok önem veren White'ın bunu reddettiğini söyledi.
Tyson, Hulu için 'köle efendisi' ifadesini kullandı.
Tyson, “Hulu'nun sizi kandırmasına izin vermeyin. Platformun hayatım hakkındaki hikayesini desteklemiyorum. 1822'de değiliz. 2022'deyiz. Hayat hikayemi çaldılar ve para ödemediler” dedi.
Tyson, paylaşımın devamında Hulu yöneticilerinin kendisini açık artırmada satabilecekleri bir siyahi olarak gördüğünü belirtti.
8 bölümlük dizinin ilk iki bölümü 25 Ağustos’ta Hulu’da yayınlanacak.