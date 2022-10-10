Mila Kunis: Rolü almak için yaşımı büyük söyledim

TUVALET KAPISINI KAPAMIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde E! News'e konuşan Kutcher ve Kunis çifti, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını paylaşmıştı.

"Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu. Kunis, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.