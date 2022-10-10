Mila Kunis: Rolü almak için yaşımı büyük söyledim

ABD’li oyuncu Ashton Kutcher ile evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ukrayna asıllı ABD’li oyuncu Mila Kunis, rol aldığı That 70’s Show ile ilgili itirafta bulundu.
Eşi Kutcher ile tanıştığı That 70’s Show dizisindeki rolü elde etmek için yalan söylediğini belirten oyuncu, yaşını olduğundan daha büyük söylediğini itiraf etti.
Vanity Fair’e konuşan Kunis, “Yaşımla ilgili yalan söyleyip söylemediğim üzerine bazı söylentiler var. Buna bir açıklık getirmek isterim. Evet. Yalan söyledim” dedi. Yapımcılara 17 yaşında olduğunu söyleyen oyuncu, aslında o sırada 14 yaşında olduğunu itiraf etti.
Rolü elde ettiğinde gerçeği yapımcılara söylediğini belirten oyuncu, bir sorun yaşanmadığını hatta yapımcıların “Seni çok sevmiştik o yüzden umursamadık” dediklerini söyledi.
Yıldız, “Herkesin yaşından küçük rolleri oynadığı bir dönemdi ve ben aslında oynadığım karakterin yaşındaydım” dedi.
Popüler dizide Jackie karakterini canlandıran oyuncu, That 90’s Show ile yeniden ekranlara geri dönecek.
Geçtiğimiz günlerde E! News'e konuşan Kutcher ve Kunis çifti, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını paylaşmıştı.
"Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu. Kunis, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.