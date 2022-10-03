Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, tuvalet kapılarını hiç kapatmadıklarını söyledi.
E! News'e konuşan çift, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti.
"Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.
Kunis, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.
Kunis daha önceki açıklamalarında iki çocuklarını doğduklarından bu yana her gün yıkamadıklarını söylemişti. Ünlü çift, iki çocuklarını sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söylemişti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" dedi.
Çift, geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti. İki yıl önce bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.