Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil

MİRASLARINI ÇOCUKLARA BIRAKMAYACAKLAR

Çift, geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti. İki yıl önce bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.