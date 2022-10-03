Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Mila Kunis ve Ashton Kutcher, çocuklarını kirlenene kadar yıkamadıkları söylemiyle başlattıkları 'hijyen tartışma'sıyla gündeme gelmişti. İki çocuk sahibi olan çift, şimdi de evlerinde kapıların hiç kapalı tutulmadığını ve tuvalet kapılarının da buna dahil olduğunu söyledi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil - 1

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, tuvalet kapılarını hiç kapatmadıklarını söyledi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil - 2

E! News'e konuşan çift,  aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil - 3

"Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.

Kunis, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil - 4

"ÇOCUKLARI SADECE KİRLİYSE YIKIYORUZ"

Kunis daha önceki açıklamalarında iki çocuklarını doğduklarından bu yana her gün yıkamadıklarını söylemişti. Ünlü çift, iki çocuklarını sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söylemişti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" dedi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher: Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil - 5

MİRASLARINI ÇOCUKLARA BIRAKMAYACAKLAR

Çift, geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti. İki yıl önce bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER