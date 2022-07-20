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Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.07.2022 - 15:54

Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisinin kendisini trafikte durdurup silahla sert şekilde yaptığı üst aramasıyla can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. İtalyan polisi, uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurduğu yıldız oyuncudan özür dilemişti.

Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar - 1

İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisinin kendisini trafikte durdurup silahla sert şekilde yaptığı üst aramasıyla can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını eleştirdi.

Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar - 2

"BİR METRE ÖTEMDEN SİLAH DOĞRULTTULAR"

Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil" dedi.

Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar - 3

Milano kentinde 3 Temmuz'da yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayda, İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı. Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.

Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar - 4

Milano Emniyeti'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise polislerin içinde bulundukları bağlam kapsamında uyguladıkları prosedürün doğru olduğu savunulmuştu. Basında, polislerin, Senegalli uyuşturucu tacirlerinin peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

Milanlı futbolcu Tiemoue​​​​​​​Bakayoko İtalyan polisinin üst aramasını eleştirdi: Hayatımızı tehlikeye attılar - 5

IRKÇILIK TEPKİSİ

Bakayoko'ya yapılan arama ve bunun sosyal medyaya yansıması, pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yapmıştı.

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