Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 2023 yılına Dolly Parton ile birlikte sunduğu "Miley’s New Year’s Eve Party" programında yumurtalığındaki kistin patladığını açıkladı.

Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı - 1

Çarşamba günü katıldığı The Zane Lowe Show adlı programda konuşan Cyrus, “Lorne Michaels ile birlikte hazırladığım yılbaşı programında oldukça travmatik bir deneyim yaşadım. Yumurtalığımdaki bir kist patladı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk ama programa yine de devam ettik'' ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı - 2

32 yaşındaki şarkıcı, NBC’de yayınlanan 2023 Yılbaşı Özel Programı’nı vaftiz annesi Dolly Parton ile birlikte sunmuş, yapımcılığını ise Saturday Night Live’ın yapımcısı Lorne Michaels ile üstlenmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre yumurtalık kistleri çeşitli nedenlerle oluşabiliyor ve çoğu zararsız. Ancak bazıları alt karın bölgesinde ağrı ve kanama gibi ciddi belirtilere yol açabiliyor ve acil tedavi gerektirebiliyor.

Cyrus, yaşadığı sağlık sorununun ardından müzik kariyerini bırakmayı düşündüğünü ancak Lorne Michaels ile yaptığı bir konuşmanın kendisine yön verdiğini söyledi.

Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı - 3

Cyrus, tüm bu sürecin ardından toparlandığını ve yeni albümü Something Beautiful'ın bu ay içinde yayımlanacağını açıkladı.

Grammy ödüllü sanatçı, röportajda Reinke ödemi olarak bilinen ses teli rahatsızlığından da bahsetti. ABD'li yıldız, turneye çıkma ihtimali sorulduğunda “Ses telimde oldukça büyük bir polip var. Bu polip bana karakteristik ses tonumu kazandırdı ama sahneye çıkmamı çok zorlaştırıyor'' yanıtını verdi.

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