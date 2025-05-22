Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 2023 yılına Dolly Parton ile birlikte sunduğu "Miley’s New Year’s Eve Party" programında yumurtalığındaki kistin patladığını açıkladı.
Çarşamba günü katıldığı The Zane Lowe Show adlı programda konuşan Cyrus, “Lorne Michaels ile birlikte hazırladığım yılbaşı programında oldukça travmatik bir deneyim yaşadım. Yumurtalığımdaki bir kist patladı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk ama programa yine de devam ettik'' ifadelerini kullandı.