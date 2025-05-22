Miley Cyrus canlı yayında sağlık sorunu yaşadığını açıkladı

32 yaşındaki şarkıcı, NBC’de yayınlanan 2023 Yılbaşı Özel Programı’nı vaftiz annesi Dolly Parton ile birlikte sunmuş, yapımcılığını ise Saturday Night Live’ın yapımcısı Lorne Michaels ile üstlenmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre yumurtalık kistleri çeşitli nedenlerle oluşabiliyor ve çoğu zararsız. Ancak bazıları alt karın bölgesinde ağrı ve kanama gibi ciddi belirtilere yol açabiliyor ve acil tedavi gerektirebiliyor.

Cyrus, yaşadığı sağlık sorununun ardından müzik kariyerini bırakmayı düşündüğünü ancak Lorne Michaels ile yaptığı bir konuşmanın kendisine yön verdiğini söyledi.