Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus Prison Break yıldızı Dominic Purcell ile evleniyor

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un (30) annesi Tish Cyrus (55) ile bir döneme damga vuran "Prison Break" dizisinin başrol oyuncusu Dominic Purcell (53) evleniyor.
Nişan haberini, kızları şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Noah Cyrus’un işlerini yöneten Tish Cyrus, Instagram hesabından duyurdu.
Tish Cyrus, yüzüğünün göründüğü fotoğrafı paylaşarak, "Bin kere evet" notunu yazdı.
Dominic Purcell'in, Malibu’da Tish Cyrus’a evlenme teklif ettiği öğrenildi.
Tish Cyrus ile Dominic Purcell, birlikteliklerini 2022'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.
Tish Cyrus, ilk evliliğini 1986 - 1989 yılları arasında müzisyen Baxter Neal Helson ile gerçekleştirmişti.
Tish Cyrus, daha sonra 1993'te oyuncu ve şarkıcı Billy Ray Cyrus ile nikah masasına oturmuştu. Miley, Noah, Brandi, Trace ve Braison adında dört çocuğu bulunan ikili, 2021'de yollarını ayırmıştı.