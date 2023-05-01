Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus Prison Break yıldızı Dominic Purcell ile evleniyor

İKİ KEZ EVLENDİ

Tish Cyrus, ilk evliliğini 1986 - 1989 yılları arasında müzisyen Baxter Neal Helson ile gerçekleştirmişti.

Tish Cyrus, daha sonra 1993'te oyuncu ve şarkıcı Billy Ray Cyrus ile nikah masasına oturmuştu. Miley, Noah, Brandi, Trace ve Braison adında dört çocuğu bulunan ikili, 2021'de yollarını ayırmıştı.