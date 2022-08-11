Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar?

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 09:50
Stranger Things dizisiyle çocuk yıldız olarak ünlenen Millie Bobby Brown, spot ışıkları altında büyürken, kendi deyimiyle ‘henüz kendini keşfedememişken’ nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Allure dergisinin eylül sayısına konuşan 18 yaşındaki İngiliz oyuncu, yalnızlıkla mücadele ettiğini, çocukluk döneminde kendini hiçbir yere ait hissetmediğini söyledi.
Hep göz önünde olmakla nasıl başa çıktığı sorusu üzerine Brown, “Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla ‘Benim neyimden nefret ediyorlar?’ diyorsunuz” yanıtını verdi.Belli bir şekilde davranmaya çalıştığında sık sık tepki gördüğünü ama sonra başka biri olmaya çalıştığını söyleyen Brown, “O başkaları da bundan nefret ediyor” dedi. Genç yıldız, “'O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü 'Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?' diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu” ifadesini kullandı.
“Büyürken her zaman farklı hissettiğini” söyleyen Brown, “Farklı olmaktan zevk aldım, çünkü her zaman kendi kimliğimle ve kim olduğumu bilmekle mücadele ettim” diye konuştu.
“Küçükken, bulunduğum her odaya tam olarak ait olmadığımı hissettim. Yalnızlıkla da biraz mücadele ediyorum” diyen ünlü oyuncu, “Kalabalık bir odada her zaman kendimi çok yalnız hissettim, sanki hiç kimse beni gerçekten anlamamış gibi geldi. Türünün tek örneğiydim. Bu yüzden, insanların anladığı ve ilişki kurabilecekleri karakterleri oynamayı sevdim, çünkü kimsenin Millie ile ilişki kuramayacağını hissettim” dedi.
Sorununun yaşına göre çok olgun olmak olduğunu söyleyen Brown, insanların kendisine sürekli bunun iyi bir şey olmadığını söylediğini belirtti.
Ünlü yıldız, insanlar ona film ve TV endüstrisinde başarılı olamayacağını söyleyince ‘çok üzüldüğünü' de söyledi.
Ancak Brown, başarısız olmasını bekleyenleri ‘hayal kırıklığına’ uğrattı. Oynadığı film ve dizilerden neredeyse bir servet kazandı. Bir süre önce, Enola Holmes 2 filminden 10 milyon dolar kazandığı öğrenilen Brown, bu rakamla sinema tarihine geçti. 20 yaşından küçük en çok kazanan yıldız olarak bir rekora imza attı.
Ünlü yıldız, ilk olarak 2020’de Enola filminde rol almıştı. Filmde Henry Cavill ile başrolleri paylaşan Brown, Sherlock Holmes'ün kız kardeşini canlandırdı.
Brown, kendisine üne kavuşturan Stranger Things dizisinden ilk sezonda bölüm başına 20 bin dolar alırken, üçüncü sezonla birlikte bölüm başı maaşı 250 bin dolara çıktı.