Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar?

"ONLAR İÇİN KİM OLMAM LAZIM?"

Hep göz önünde olmakla nasıl başa çıktığı sorusu üzerine Brown, “Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla ‘Benim neyimden nefret ediyorlar?’ diyorsunuz” yanıtını verdi.

Belli bir şekilde davranmaya çalıştığında sık sık tepki gördüğünü ama sonra başka biri olmaya çalıştığını söyleyen Brown, “O başkaları da bundan nefret ediyor” dedi. Genç yıldız, “'O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü 'Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?' diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu” ifadesini kullandı.