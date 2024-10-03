Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler

"ONDAN GERÇEKTEN HOŞLANIYORUM"

Öte yandan Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi ile tanıştıkları andan itibaren sonunda doğru kişiyi bulmuş gibi hissettiğini söylemişti.

"Anneme koşup 'Ondan gerçekten ama gerçekten hoşlanıyorum!' dedim" diyen Brown, "Tanıştıktan sonra birbirimizin yanından asla ayrılmak istemediğimizi biliyorduk. Nedenini tam olarak saptayamazsınız ama hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmek istediğiniz kişinin o olduğunu bilmenin verdiği his bu" demişti.