Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler
Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, geçtiğimiz mayıs ayında gizlice evlenmişti. 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.
"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown ve bir süredir birlikte olduğu Jake Bongiovi, 2023 yılının nisan ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.