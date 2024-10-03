Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, geçtiğimiz mayıs ayında gizlice evlenmişti. 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 1

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown ve bir süredir birlikte olduğu Jake Bongiovi, 2023 yılının nisan ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 2

GİZLİ NİKAHI JON BON JOVI DOĞRULAMIŞTI

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, Nişanlandıktan 1 yıl sonra kimseye haber vermeden evlenmişti. Çiftin gizli nikahını Bon Jovi grubunun solisti Jon Bon Jovi şu sözlerle doğrulamıştı:

"Onlar harikaydı. Çok küçük bir aile düğünüydü. Gelin mükemmeldi, Jake olabildiğince mutluydu."

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 3

2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 4

Ünlü oyuncu, paylaştığı düğün karelerine "Sonsuza kadar ve her zaman, karın" notunu düştü.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 5

Jake Bongiovi de yayınladığı düğün fotoğraflarında "Sonsuza kadar ve her zaman, kocan" ifadelerini kullandı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 6

Bongiovi'nin paylaştığı kareler arasında babası Jon Bon Jovi ile fotoğrafı da yer aldı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 7

Millie Bobby Brown, düğünde Galia Lahav tasarımı bir gelinlik tercih ederken, Jake Bongiovi ise Tom Ford imzalı bir takım tercih etti.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin İtalya düğününden kareler - 8

"ONDAN GERÇEKTEN HOŞLANIYORUM"

Öte yandan Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi ile tanıştıkları andan itibaren sonunda doğru kişiyi bulmuş gibi hissettiğini söylemişti.

"Anneme koşup 'Ondan gerçekten ama gerçekten hoşlanıyorum!' dedim" diyen Brown, "Tanıştıktan sonra birbirimizin yanından asla ayrılmak istemediğimizi biliyorduk. Nedenini tam olarak saptayamazsınız ama hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmek istediğiniz kişinin o olduğunu bilmenin verdiği his bu" demişti.

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