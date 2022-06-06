Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Haberler | 06.06.2022 - 11:54 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 11:59

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner yarışmasında dün akşam yöneltilen "emlak" kelimesinin yazılışı, yarışmacı kadar seyircileri de zorladı. İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya dün akşam doğru yazım sorusu damga vurdu. 

Soru ve şıkları şöyleydi:

Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A: Emlake yatırım yapmak

B: Emlaka yatırım yapmak

C: Emlaa yatırım yapmak

D: Emlağa yatırım yapmak

Doğru yanıt: A Emlake yatırım yapmak

İşte yarışmanın diğer ilginç soruları...

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 2

YARIŞMANIN EN İLGİNÇ SORULARI

Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?

A- Beyonce ve Jay-Z

B- Victoria ve David Beckham

C- Meghan Markle ve Prens Harry

D- Kim Kardasian ve Kanye West

Doğru yanıt: A şıkkı Beyonce ve Jay-Z

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 3

YARIŞMANIN EN İLGİNÇ SORULARI

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

A-Varsız

B-Patırtısız

C-Yoksuz

D-Sırasız

Doğru yanıt: A şıkkı Varsız

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 4

'Scoville ölçeği hangisini ölçer?'

A: Deniz tuzluluğunu
B: Çikolata tatlılığını
C: Limon ekşiliğini
D: Biber acılığını

DOĞRU CEVAP: D: Biber acılığını

Yarışmacı soruya  deniz tuzluluğunu cevabını verdi fakat doğru cevap D şıkkı olacaktı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 5

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 6

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 7

İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 8

Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 9

Doğru cevap Endonezya olacaktı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 10

Bilkent Üniversitesi mezunu Duygu Sarı Ak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olan yarışmacıya, "Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? sorusu yöneltildi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 11

28 yaşındaki yarışmacı bu soruya A şıkkı olan "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 12

Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.

Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım ise, "Naptınız! Heyecan... Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Sağlık olsun" ifadelerini kulllandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 13

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.

Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 14

Kim milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cem Karaca'nın seslendirdiği Herkes Gibisin adlı şarkının sözlerinin hangi şairin şiirine ait olduğu sorusu için telefon jokeri hakkını kullanınca büyük şok yaşadı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 15

Yarışmacının telefonla aradığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan arkadaşı Fatih Altuğ şiirin yazarının Atilla İlhan olduğunu söyledi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 16

Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 17

Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 18

Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

Sorunun doğru cevabıysa karıncaydı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 19

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 20

İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

SESLİ SORUDA ELENDİ

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince yarışmadan elendi. Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 21

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Su Ayhan, yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Soruda şaşırtma var mı diye düşündüm. Seyirciye sorarken 'Yüzde 98'i Çin der' diye tahmin ettim ama oran yüzde 51 çıkınca arkadaşımı aradım. Sorunun kolay olduğunun farkında olduğum için arkadaşıma 'Sakın bana kızma Çin Seddi nerede' diye sordum. Cumartesiden beri gündem oldu. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi ve evde ağladığımı düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok." Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi. 

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 22

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Harvard'lı akademisyen Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 23

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 24

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 25

Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 26

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tiyatro oyuncusu Ahmet Burahan Yanık'a sorulan 30 bin lira değerindeki ilginç bir soru izleyenleri şaşırttı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 27

'Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?' sorusunun şıkları kaplumbağa, bukelamun, yarasa ve kurbağa şeklindeydi. Soruyu gören yarışmacı belgesel izlemesini çok sevdiği halde daha önce böyle bir şeyi duymadığını söyledi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 28

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, iki şıkkın elenmesinin ardından doğru yanıt olan 'kaplumbağa' cevabını verdi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 29

Murat Yıldırım doğru cevabın gelmesiyle yarışmacının yanına giderek tebrik etti. 25 yaşındaki yarışmacı bir sonraki soruda çekildi ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Peki Kim Milyoner Olmak İster'de siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 30

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan Gökçe isimli yarışmacı, Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp hangi spor dalında şampiyonluk kazanmış isimlerdir? sorusunda emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 31

Seyircilerin yüzde 41'i A şıkkı atletizm seçeneğini seçerken, futbol seçeneğini ise yüzde 37'lik bir kısım tercih etti.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 32

Bu sonuçlar sonrasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Yarışmacı Gökçe, geriye kalan futbol ve bilardo şıklarından futbolu seçerek doğru yanıtı bularak 5 bin TL'lik soruyu doğru bildi.

İşte dikkat çeken diğer sorular...

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 33

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programının, 7 Şubat Çarşamba günkü bölümüne Amerika'da doktora yapan Hüseyin Arslan katıldı. 

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 34

Programda Hüseyin Arslan;  "Normal süresinde, ortalama olarak her 18 dakikada bir gol atılmış profesyonel bir futbol maçının skoru hangisi olabilir?" sorusuna 3-2 cevabı verdi. 

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 35

Arslan bu cevapla 5 bin lira kazandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 36

30 bin liralık soruya kadar gelen Hüseyin Arslan "Beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişilere ne denir?" sorusunda çift joker hakkını kullandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 37

Önce B şıkkı Gaseyan sonra A şıkkı Parnasyen cevabı veren Arslan yarışmadan 15 bin lira ile ayrıldı.

İşte Kim milyoner olma ister yarışmasında daha önce öne çıkan sorular ve yarışmacılar

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 38

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Serra Erke isimli yarışmacı Çöpçüler Kralı filminde rol alan Hacer karakterinin sorulduğu soruda yarışmacı doğru cevaptan emin olamayınca önce telefon joker hakkını kullandı. Ancak yarışmacının aradığı kişi de soruya yanlış cevap verdi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 39

Yarışmacının cevabını iki joker kullanarak bulmasının ardından sonra açıklama yapan sunucu Murat Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, "Allah rahmet eylesin. Bu hayatta gördüğüm en mütevazı, sevgiden yana, barıştan yana bir oyuncuydu. Bir insandı her şeyden önce. Türk sineması ve Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti" ifadelerini kullandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 40

Milli kickboksçu Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Şengül sorulara doğru cevap vererek heyecanını yendikten sonra program sunucusu Murat Yıldırım'a "Çok da kolay sorular soruyormuşsunuz canım" dedi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 41

Ancak ilerleyen dakikalarda Zeki Müren ile ilgili bir soru Şengül'ü zorladı. İki seçenek arasında kalan Şengül, yarışmadan ayrılmak istemediğini belirtti.

Murat Yıldırım'ın, "Hiçbir maçta geri çekilmediniz mi" sorusuna da "Ne çekileceğim" diyerek tepki gösterdi. Şengül'ün 15 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldığı sorunun cevabı ise Kemal Sunal çıktı.

İşte daha önce yarışmada dikkat çeken sorular...

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 42

Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 43

30 BİN LİRA KAZANDI

Tüm joker haklarını kullanarak 8’inci soruyu Uğraşı bahçeleleri cevabıyla doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu. Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 44

Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umreye gideceğini söyledi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 45

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha önce de yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "İlk hangi hayvana silikon takıldı?" sorusu geceye damga vurdu.

Yarışmacı Genco Demirer; inek, köpek, fare ve maymun şıklarından maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybetti. Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 46

Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde, 18 yaşındaki yarışmacı Seray Yoldaş'a sorulan futbol sorusu sorusu dikkat çekti.

Programda 60 bin liralık 9. soruda, “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi.

Bu sorunun cevabı ise '10 kilo zeytinyağı' şıkkıydı. Ancak sorunun yanıtını 'İpekli kumaş' olarak veren genç yarışmacı 15 bin TL alarak yarışmadan elendi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 47

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde yarışmacılardan birine "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi.

Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.

Sorunun cevabı ise A şıkkı 'K harfi' olarak çıktı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 48

27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.

Tereddütte kalan yarışmacı, önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşının cevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniye kala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 49

'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 50

İşte Selçuk Yöntem'li Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmayan soruları...  (Siz olsanız ne cevap verirdiniz?)

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 51

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 650. bölümünde, hakkında en çok konuşulan soru, 11 yaşındaki Ciro Ortiz'le ilgiliydi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 52

60 bin liralık soru şöyleydi: 11 yaşındaki Ciro Ortiz, Newyork Bedford metrosunda, pazar günleri saat 12 ile 14 arasında, 5 dakikalığına 2 dolar ücret alarak hangi hizmeti vermektedir?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 53

Sorunun turist rehberliği, ses eğitmenliği, psikolojik danışmanlık ve fizik tedavi şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarının hepsi de tükenince yarışmadan çekilme kararı aldı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 54

Selçuk Yöntem, yarışmacıya yanıt veriyor olsaydınız ne söylerdiniz deyince yarışmacı "turist rehberliği" yanıtınını verdi. 

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 55

Sorunun doğru yanıtı “psikolojik danışmanlık” çıktı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 56

Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada yöneltilen bir soru, sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 57

Sunuculuğunu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dünkü bölümüne “tavla” sorusu damga vurdu.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 58

Soru şöyleydi: “İtalyancadan Türkçeye geçen “tavla” kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 59

Yarışmacı; şans, pul, tahta ve zar şıkları arasında kararsız kalınca telefonla joker hakkını kullandı. Telefonda soruya yanıt alamayınca  yarı yarıya joker hakkını kullananmak istedi. Cevaptan emin olamayınca son joker hakkı olan çift cevap hakkını da kullanan yarışmacı “tahta” doğru yanıtını vererek 30 bin TL’ye yükseldi.  

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 60

60 bin TL değerindeki "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu herkesi şaşırttı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 61

ABD Başkanları'nın besledikleri resmi hayvanlar arasında sırtlan, muhabbet kuşu ve su aygırı bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasında yer almıyordu.

Telefon ve çift cevap joker haklarını kullanmasına karşın soruya yanlış olan 'su aygırı' ve 'sırtlan' cevaplarını veren yarışmacı, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrıldı.

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 62

Hangi enstürmandan farklı nota çıkartabilmeniz için parmaklarınızı oynatmanız gerekmez?

A: Trompet B: Borazan C: Flüt D: Ney

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 63

Cevap: B: Borazan

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 64

Uçlu kalemlerde "0.5,0.7" gibi rakamlar hangisini ifade eder?

A: Uçların uzunluğu B: Uçların esnekliği C: Uçların koyuluğu D: Uçların çapı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 65

Cevap: D: Uçların çapı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 66

 "Ağrı dağının yamacında,4200 metrede bir göl vardır..." cümlesiyle başlayan "Ağrı Efsanesi" kitabının yazarı kimdir?

A: Kemal Tahir B: Yaşar Kemal C: Orhan Kemal D: Fakir Boykurt

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 67

Cevap: B: Yaşar Kemal

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 68

"Kaşlarını çattığını" söyleyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?

A: Şaşkınlık B: Kızgınlık C: Hayranlık D: Pişmanlık

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 69

Cevap: B: Kızgınlık

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 70

Bir konuda "mutabık" olduğunu söyleyen iki kişi hangisinden bahsediyordur?

A: Anlaştıklarından B: Anlaşamadıklarından C: Tartıştıklarından D: Kararsız kaldıklarından

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 71

Cevap: A: Anlaştıklarından

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 72

"Sedan, coupe, cabrio" hangi aracın türlerine verilen isimlerdir?

A: Otomobil B: Kamyonet C: Motosiklet D: Fayton

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 73

Cevap: A: Otomobil

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 74

Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türkler hangi isimle anılır?

A: Tatar B: Boşnak C: Yörük D: Çerkes

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 75

Cevap: C: Yörük

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 76

"Geleceğe Dönüş" film serisinin zamanda yolculuk yapan kahramanın adı nedir?

A: Marty McFly B: Luke Skywalker C: Jack Sparrow D: Tony Montana

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 77

Cevap: A: Marty McFly

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 78

"Ey garip çizgilerle dolu han duvarları/Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları" dizeleriyle biten "Han Duvarları" şiiri hangi şaire aittir?

A: Faruk Nafiz Çamlıbel B: Abdülhak Hamit Tarhan C: Fazıl Hüsnü Dağlarca D: Ahmet Muhip Dıranas

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 79

Cevap: A: Faruk Nafiz Çamlıbel

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 80

Ağustos 2010'da hangi şehirde yaşanan trafik sıkışıklığının açılması tam 10 gün sürmüştür?

A: Moskova B: Pekin C: Delhi D: Tokyo

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 81

Cevap: B: Pekin

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 82

Başta Kanada olmak üzere 17. ve 18. yüzyıllarda birçok Fransız kolonisinde hangisi para olarak kullanılmışıtır?

A: Posta pulu B: Bitki Tohumu C: İskambil kağıdı D: Cam boncuk

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 83

Cevap: C: İskambil kağıdı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 84


Daha çok eskiden, temiz ve düzenli olması için kapalı tutularak çocukların sokulmadığı odalar hangi isimle anılırdı?

A: Misafir B: Kral C: Akraba D: Komşu

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 85

Cevap: A: Misafir


Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 86

"Yapılanın yanlış olduğunu bildiği halde buna izin vermek" anlamında kullanılan söz hangisidir?

A: Baş koymak B: Göz yummak C: Dil dökmek D: Parmak basmak

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 87

Cevap: B: Göz yummak

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 88

Günümüzde popüler bir söz olan "şehir efsanesi" için eski kuşakların kullandığı kelime hangisidir? A: Teamül B: Tahayyül C: Tevatür D: Tezahür

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 89

Cevap: C: Tevatür

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 90

Hangi ülkenin tarihteki hükümdaları "Şah" unvanıyla anılır?

A: İran B: Çin C: Mısır D: Moğolistan

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 91

Cevap: A: İran

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 92

Çoğunlukla eski el yazması kitapların kenarlarında bulunan altın rengi süslemeler hangi sanat eserinin örneklerindendir?

A: Tezhip B: Telkari C: Hat D: Gravür

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 93

Cevap: A: Tezhip

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 94

Kışın genellikle arabaların kaportasının üstünde uyumayı seven hayvan hangisidir?

A: Köpek B:Kedi C: Sincap D: Güvercin 

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 95

Cevap: B: Kedi


Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 96

Evlerin girişlerinde ve koridorlara konulan, rüzgar estiğinde çeşitli güzel sesler çıkaran ev aksesuarı hangisidir?

A: Müzik kutusu B: Rüzgar çanı C: Kedi merdiveni D: Çiçek dürbünü

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 97

Cevap: B: Rüzgar çanı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 98

Şarkıya başlarken, koro şeflerinin tempo vermek için dörde kadar saymadan, rakamlardan önce söyledikleri söz hangisidir?

A: Son B: Es C: Ses D: Dur

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 99

Cevap: A: Son

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 100

Şirinler, ne renk kıyafet giyerler?

A: Yeşil B: Mor C: Beyaz D: Siyah

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 101

Cevap: C: Beyaz

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 102

Katalonya, Bask, Endülüs" bölgelerini gezdiyseniz nereye gitmişsiniz demektir? A: İspanya B: Fransa C: İtalya D: Hollanda

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 103

Cevap: A: İspanya

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 104

Antonio Salieri ile çekişmeleri "Amedeus" filmine de konu olan, Salieri tarafından zehirlendiği iddası bulunan besteci kimdir? A: Bach B: Beethoven C: Mozart D: Chopin

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 105

Cevap: C: Mozart

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 106

Hangisinde oluşan yara izleri genellikle çocukluk dönemini hatırlatır?

A: Diz B: Bilek C: Burun D: Dirsek

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 107

Cevap: A: Diz

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 108

Eskiden ilkokulda alınan resim defterinin üzerinde mutlaka hangi iki resim yer alırdı?

A: Kalem ve kalemtraş B: Cetvel ve pergel C: Palet ve fırça D: Divit ve hokka

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 109

Cevap: C: Palet ve fırça

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 110

Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa gibi kişilere ne ad verilir?

A: Deniz adamı B: Tersane adamı C: Güverte adamı D: Gemi adamı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 111

Cevap: D: Gemi adamı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 112

Hangisiyle beraber şehir derin bir sessizliğe bürünür?

A: Kar B: Yağmur C: Çiy D: Sis

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 113

Cevap: A: Kar

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 114

Hemen hemen her mahallede bulunan Karadenizli bakkalar genellikle hangi isimle anılır?

A: Laz bakkal B: Reis bakkal C: Şen bakkal D: Dost bakkal

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 115

Cevap: A: Laz bakkal

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 116

Süper Lig'de sezon başında her takım deplasman maçları için hangisini önceden belirler?

A: Hakem seçimi B: Maç saati C: Stad seçimi D: Forma rengi

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 117

Cevap: D: Forma rengi

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 118

Barışı savunan, kendilerine uzatılan silahlara çiçek koyan ve birçok filme konu olan kuşak hangi isimle anılır?

A: 48 kuşağı B: 58 kuşağı C: 68 kuşağı D: 78 kuşağı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 119

Cevap: C: 68 kuşağı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 120

Efsaneye göre, Büyük Tufan'da Nuh peygamber'in gemisinde, elde kalan az miktarda erzakla ilk kez yapılan yiyecek nedir?

A: Keşkek B: Aşure C: Çiğköfte D: Tarhana

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 121

Cevap: B: Aşure

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 122

J.J Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı "The Force Awakens- Gü. Uyanıyor" filmi hangi serinin son filmidir?

A: Transformers B: James Bond C: Matrix D: Star Wars

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 123

Cevap: D: Star Wars

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 124

"Annemleyiz ama aslında o teyzenmiş. Teyzemle bakkala gidiyoruz. Bakkal para üstü vermiyor, böyle uçarak kapıdan çıkıyor" diyen biri ne anlatıyordur?

A: Bilmece B: Fıkra C: Rüya D: Masal

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 125

Cevap: C: Rüya

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 126

Bir şeyi cepheden gördüğünü söylüyorsanız ne taraftan bakıyorsunuz demektir?

A: Karşı B: Yan C: Arka D: Üst

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 127

Cevap: A: Karşı

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 128

Çay bahçeleri ve kahvehanelerde iskambil destesi, hangi sayı söylenerek istenir?

A: 51 B: 52 C: 53 D: 54

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 129

Cevap: B: 52

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 130

"Gündüzsefası" adıyla da bilinen, kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi veya mor çiçekler açan bitki hangisidir?

A: Gelin çiçeği B: Mum çiçeği C: Kahkaha çiçeği D: Kabak çiçeği

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 131

Cevap: C: Kahkaha çiçeği

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 132

Meclis henüz başkan seçmeden yapılan oturuma kim başkanlık eder?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 133

Cevap:D

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 134

Britanya'yı protesto için ''Tuz Yürüyüşü'' yapan, doğum günü olan 2 Ekim'i BM'nin ''Şiddete Hayır Günü'' seçtiği lider kimdir?

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 135

Cevap: C

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 136

"Önüne dön" kimin çok sık kullandığı bir sözdür? A: Nikah memuru B: Öğretmen C: Cerrah D: Garson

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 137

Cevap: B: Öğretmen

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 138

"Çatlakların Şükran" , "Elekçilerin Hasan" sözlerindeki "çatlak ve elekçi" lakaplarıyla hangisi kastedilmektedir?

A: Aileleri B: Yetenekleri C: Memleketleri D: Meslekleri

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 139

Cevap: A: Aileleri

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 140

"Derman,Şifa,Deva" hangisine sıklıkla verilen isimlerdir?

A: Eczane B: Çilingir C: Lokanta D: Kasap

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 141

Cevap: A: Eczane

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 142

Bir kişiyle akrabalığınız kan yoluyla değilde evlilik yoluyla oluştuysa, o kişi neyiniz olur? A: Hasım B: Hemşehri C: Hısım D: Halef

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 143

Cevap: C: Hısım

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 144

"Meracılık" yaptığını söyleyen birinin işi hangisiyle ilgilidir? A: Çiftçilik B: Ormancılık C: Madencilik D: Hayvancılık

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 145

Cevap: D: Hayvancılık

Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 146
Milyoner yarışmasında zorlu yazım yanlışı sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 147

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