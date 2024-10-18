Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.
Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.
İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.