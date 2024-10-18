Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. Bu alışkanlıklar, Mine Tugay'ın formunu korumasına destek oluyor.