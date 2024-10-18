Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor - 1

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş. 

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor - 2

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

Mine Tugay'ın kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu! Her sabah aç karnına tüketiyor, vücutta ödem ve yağ bırakmıyor - 3

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. Bu alışkanlıklar, Mine Tugay'ın formunu korumasına destek oluyor.

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