Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi

Ailesinin desteğiyle çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi alan, yedi yaşındayken de oyunculuğa başlayan Miray Daner lise eğitimini tamamlayamamıştı. Setlerde büyüyen Daner, 24 yaşında lise diplomasını aldı.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 1

Genç oyuncu Miray Daner, eğitim hayatıyla ilgili gerçekle hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan Daner'in çocuk yaştan başlayan oyunculuk hayatı nedeniyle eğitiminin aksadığı ortaya çıktı.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 2

Rol aldığı dizilerle büyük beğeni toplayan oyuncu, yedi yaşında oyunculuğa başlamıştı. En son Kuş Uçuşu adlı diziyle gündeme gelen Daner, 24 yaşında liseyi bitirdi.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 3

1999 doğumlu olan Daner,  setlerden fırsat bulup eğitimine devam edememiş, lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 4

Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 5

2007'de 'Bez Bebek' dizisinde 'oyuncak Nergis' rolünü oynayan Daner, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde ise Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynadı.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 6

İlk başrol deneyimini 'Zil Çalınca' dizisinde yaşadı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 'Medcezir'de 'Beren Beylice' karakterini canlandıran Daner, asıl çıkışını ise 'Vatanım Sensin' dizisindeki 'Hilal' karakteriyle yaptı.

Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi - 7

Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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