Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi

Genç oyuncu Miray Daner, eğitim hayatıyla ilgili gerçekle hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan Daner'in çocuk yaştan başlayan oyunculuk hayatı nedeniyle eğitiminin aksadığı ortaya çıktı.
Rol aldığı dizilerle büyük beğeni toplayan oyuncu, yedi yaşında oyunculuğa başlamıştı. En son Kuş Uçuşu adlı diziyle gündeme gelen Daner, 24 yaşında liseyi bitirdi.
1999 doğumlu olan Daner, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edememiş, lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti.
Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor.
2007'de 'Bez Bebek' dizisinde 'oyuncak Nergis' rolünü oynayan Daner, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde ise Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynadı.
İlk başrol deneyimini 'Zil Çalınca' dizisinde yaşadı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 'Medcezir'de 'Beren Beylice' karakterini canlandıran Daner, asıl çıkışını ise 'Vatanım Sensin' dizisindeki 'Hilal' karakteriyle yaptı.
Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşıyor.