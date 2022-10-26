Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin tatil için Venedik'e gitti. Daner, sevgilisiyle birlikte çekilen romantik fotoğraflarını yayınlandı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 1

Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin soluğu Venedik'te aldı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 2

Sevgilisiyle kano gezintisine çıkan Daner, Engin ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 3

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Daner ile Engin'in kareleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 4

Daner, 30 Ağustos'ta sevgilisin 32'nci yaş günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlamış ve "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 5

İşte diğer kareler...

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 6
Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 7
Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili - 8

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