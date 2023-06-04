Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık

Daner ve Engin çiftinin, iki yıllık ilişkilerinin bittiği haberi, geçen haftalarda magazin basınının gündemindeydi.

Öte yandan 2. Sayfa adlı magazin programına konuk olan Seda Sayan, Miray Daner hakkında şöyle konuşmuştu:

“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli, o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de Oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi Oğlak."