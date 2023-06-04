Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin İstanbul buluşması, Galataport’ta yapılan gala gecesiyle sona erdi. Ay Yapım ile birlikte Doğuş Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Emmy Akademisi buluşmasına katılan isimlerden biri de Miray Daner oldu. Genç oyuncu, Oğulcan Engin ile ayrılığı hakkında konuştu.

Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık - 1

Ay Yapım ile Doğuş Grubu'nun ev sahipliğinde Galataport'ta gerçekleşen ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in kapanış partisi dün gece yapıldı. 

Dünyanın dört bir yanından gelen yapımcı ve yayıncılar ile Türkiye televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturan geceye oyuncu Miray Daner de katıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık - 2

Geçtiğimiz haftalarda Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ayrılık hakkında da konuştu. 

Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık - 3

Daner, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna, "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" diye yanıt verdi. 

Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık - 4

Daner ve Engin çiftinin, iki yıllık ilişkilerinin bittiği haberi, geçen haftalarda magazin basınının gündemindeydi. 

Öte yandan 2. Sayfa adlı magazin programına konuk olan Seda Sayan, Miray Daner hakkında şöyle konuşmuştu:

“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli, o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de Oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi Oğlak."

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