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Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 11:25

Ünlü oyuncu Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin’in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 1

Oyuncu Miray Daner, 32 yaşına basan sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 2

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan yıldız, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 3

Aylar önce Daner’in şarkıcı Seda Sayan ve futbol yorumcusu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 4

23 yaşındaki oyuncu, yaklaşık dokuz aydır Engin ile birliktelik yaşıyor.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 5

Nikah masasına oturacakları konuşulan çift, haberleri yalanlamıştı.

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 6
Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması - 7

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