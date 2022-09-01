Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik doğum günü kutlaması

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 11:25
Oyuncu Miray Daner, 32 yaşına basan sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan yıldız, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum” notunu düştü.
Aylar önce Daner’in şarkıcı Seda Sayan ve futbol yorumcusu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
23 yaşındaki oyuncu, yaklaşık dokuz aydır Engin ile birliktelik yaşıyor.
Nikah masasına oturacakları konuşulan çift, haberleri yalanlamıştı.