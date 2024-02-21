Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’da kampa girdi.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 1

Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi Nursena Say, Hindistan’da kampa girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 2

71. Miss World Güzellik Yarışması için başkent Delhi'de kampa giren Say, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 3

Say, diğer ülkelerin güzelleriyle bir araya geldiği kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 4

Miss Turkey birincisinin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 5

Miss World 2024, 9 Mart'ta görkemli bir törenle gerçekleşecek.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 6

NURSENA SAY HAKKINDA

Nursena Say 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. "Miss Turkey World" tacını takmayı başaran isimlerden biri oldu.

İşte Say'ın sosyal medya paylaşımları...

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 7
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 8
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 9
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan'da - 10
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